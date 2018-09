Pese a la huelga, comercios, bares y supermercados estuvieron abiertos

Fotos PANORAMA. Por la mañana, el movimiento fue escaso por la falta de transporte, pero a la tarde la gente concurrió a negocios y bares abiertos.

26/09/2018 -

Tal como lo había anticipado la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, los comercios en casi su totalidad abrieron ayer sus puertas. Esto también incluyó a supermercados, grandes tiendas, bares y confiterías.

El movimiento fue de menor a mayor, desde la mañana hasta la noche en que la gente salió a disfrutar de un paseo por el centro o los grandes comercios.

"No es un día normal, es un día de paro, pero con gente que ha decidido respetar la libertad de trabajar y gente que está trabajando", expresó Miguel Siufi, presidente de la Cámara de Comercio en entrevista con Radio Panorama.

El dirigente se manifestó contrario a la medida de fuerza en el actual contexto: "Creemos que en estos momentos de crisis no estamos en condiciones de perder días de ventas. De las situaciones difíciles se sale trabajando, no parando".

No obstante, señaló que las políticas económicas nacionales están socavando la actividad: "La fisonomía de Santiago hoy empieza a presentar locales vacíos", y reconoció que "la situación es fea".

También advirtió que el futuro es incierto para el comercio y otros sectores de la sociedad en general. De todos modos, defendió la decisión de los empresarios de abrir los comercios ya que el lunes no hubo actividad comercial debido al feriado por el Día del Empleado de Comercio y sumando el domingo, jornada de descanso, sostuvo: "Sumar tres días de inactividad no nos hace bien, no estamos en condiciones".