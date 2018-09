El nuevo acuerdo con el FMI es por un total de 57.100 millones de dólares

Hoy 18:42 -

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional lograron finalmente un acuerdo de ampliación de u$s 7.100 millones del prestamos stand by. De esta manera el monto original de u$s 50.000 millones asciende a u$s 57.100 millones.

También habrá un adelanto de desembolsos por 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde en la sede del consulado argentino en Nueva York.

"Hemos acordado mejorar los montos, ya no tienen carácter precautorios como establecía el acuerdo original alcanzado en junio último", explicó el ministro.

Ante la volatilidad indicó que se decidió "reemplazar metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios para reducir la inflación".

En cuanto a los 19.000 millones de desembolsos, los mismos se repartirán en u$s 8.000 millones para este año y u$s 11.000 millones para 2019.

Por lo tanto, para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones, explicó el ministro.

A su turno, Lagarde aseguró que ayudará a "restablecer la confianza. La Gerencia del Fondo aprobó el programa, fue un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan al acuerdo ´stand by´".