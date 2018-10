River aguarda al "Rojo" con el plantel bien concentrado

Fotos CHANCE. River definirá mañana su pase a las semifinales frente a Independiente en un partido decisivo y vital.

El plantel de River Plate quedó concentrado ayer en el hotel Sofitel La Reserva Cardales, en el partido bonaerense de Campana, a la espera del trascendental partido de mañana frente a Independiente, en el estadio Monumental de Núñez, donde ambos equipos buscarán acceder a las semifinales de la Copa Libertadores de América.





El encuentro revancha del que empataron sin goles el miércoles 19 en Avellaneda, comenzará a las 19.30 y será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco, a quien secundarán sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Danilo Manis.





En tanto, el también brasileño Luiz Flavio De Oliveira será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Wilton Sampaio, quien controló el partido jugado en el estadio Libertadores de América.





Entre los concentrados por el director técnico Marcelo Gallardo figura el mediocampista ofensivo Gonzalo "Pity" Martínez, pese a que se recupera de una distensión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.





El que seguro volverá a la titularidad es el volante Ignacio Fernández, recuperado de una sobrecarga muscular.





La intención de Gallardo es aguardar hasta último momento la evolución de la lesión del "Pity", ya que lo considera un jugador clave en el funcionamiento del equipo.





En caso de no jugar el ex Huracán, su lugar sería ocupado por el colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que la dupla delantera integrada por Rafael Santos Borré y Lucas Pratto no sufriría modificaciones pese al buen momento que atraviesa Ignacio Scocco.





Por lo tanto, la posible formación de River será la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Quintero; Rafael Borré y Lucas Pratto.