La fecha 22 del campeonato sigue con varios encuentros de las divisiones inferiores

Varios partidos de divisiones inferiores se jugarán esta noche, en el marco de la fecha 22 del Torneo 456 Años Madre de Ciudades, que organiza la Asociación Capitalina de Básquet.

La programación es la siguiente: Jorge Newbery vs. Independiente, en Infantiles (Vasquez y López) y Juveniles (Mukdsi y Vasquez); Nicolás Avellaneda vs. Juventud, en Cadetes (Sánchez y Aliaga) y Mayores (A. D’Anna y N. Díaz); Olímpico Blanco vs. Red Star, en Infantiles (Herrera y Pacheco); Lawn Tennis vs. Huracán, en Infantiles (Bucci y Zarazaga) y Juveniles (Montoya y A. Barraza); Tiro Federal vs. Olímpico, en Cadetes (Abdala y Alcorta) y Mayores (Páez y S. Barraza); Belgrano Verde vs. Colón, en Infantiles (Carrillo y Águila) y Juveniles (Carrillo y Demichelis).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 22. Para mañana fue programado un solo encuentro: Red Star vs. Fernández BBC, en Infantiles, desde las 20.15.