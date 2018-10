La actriz Fernanda Meneses denunció a Fabián Gianola por acoso

03/10/2018 -

La actriz Fernanda Meneses denunció públicamente a Fabián Gianola por acoso sexual. Según relató en el programa de radio "El Show del Espectáculo", de Ulises Jaitt, en Radio Urbana, el actor habría abusado de ella sexualmente en tres ocasiones. En 2015, Fernanda fue convocada para guionar los sketchs de "El kiosquito de Fabián", donde interpretaba a la vecina del personaje del actor. "En medio del ensayo, me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca", relató la actriz. Otra de las situaciones habría ocurrido en Canal 9. Seguían grabando "El kiosquito..." Fernanda estaba trabajando, y su novio de ese momento estaba observando la filmación. Según la actriz, Gianola no habría reaccionado bien ante la presencia de su pareja. "Terminamos de grabar y Fabián me pegó una palmada en el traste, con sonido, delante de mi novio. Fue tan fuerte el golpe que me tiró para adelante. Fue una falta de respeto". Y Meneses debió contener a su novio para que no se origine una pelea allí mismo.