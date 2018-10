El Torneo Anual está en su etapa decisiva, pero tendrá un parate de dos semanas

10/10/2018 -

El pasado domingo se disputo la vigésimo primera fecha del Torneo Anual de la Liga de Futbol Infantil (LIFI), que arrojo estos resultados:

Categoría 2005: Niños Unidos 1, Sarmiento 3; Valoy 2, Donis 2; Lawn Tennis 0, Güemes 3; Golcito 0, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 2, Galguitos 6; Comercio 3, Estrella Roja 0.

Categoría 2006: Niños Unidos 0, Sarmiento 2; Valoy 0, Donis 0; Lawn Tennis 1, Güemes 4; Golcito 0, Ferroviaritos 1; Estrella del Sur 2, Galguitos 0; Comercio 0, Estrella Roja 1.

Categoría 2007: Niños Unidos 0, Sarmiento 7; Valoy 0, Donis 0; Lawn Tennis 3, Güemes 0; Golcito 4, Ferroviaritos 1; Estrella del Sur 2, Galguitos 2; Comercio 4, Estrella Roja 1.

Categoría 2008: Niños Unidos 2, Sarmiento 1; Valoy 0, Donis 1; Lawn Tennis 0, Güemes 3; Golcito 3, Ferroviaritos 2; Estrella del Sur 0, Galguitos 1; Comercio 1, Estrella Roja 0.

Categoría 2009: Niños Unidos 0, Sarmiento 3; Valoy 0, Donis 3; Lawn Tennis 2, Güemes 3; Golcito 2, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 9, Galguitos 0; Comercio 2, Estrella Roja 1.

El certamen se puso al rojo vivo y, a falta de cinco fechas para el final, las posiciones son:

Cat. 2005: Donis 56, Sarmiento 47, Güemes 42, Valoy 34, Estrella Roja 28, Lawn Tennis 26, Comercio 24, Golcito 22, Galguitos (debe un partido, -1) 18, Ferroviaritos (-1) 17, Tricolor (-2) 14, Estrella del Sur 8, Niños Unidos 7.

Cat. 2006: Donis 52, Sarmiento 51, Güemes y Valoy 47, Estrella del Sur 34, Tricolor (-2) 25, Lawn Tennis 23, Golcito 17, Galguitos (-1) 14, Comercio y Niños Unidos 13, Ferroviaritos (-1) 10, Estrella Roja 7.

Cat. 2007: Sarmiento 58, Lawn Tennis 53, Donis 45, Comercio 38, Güemes 35, Valoy 32, Estrella del Sur 31, Estrella Roja 24, Niños Unidos 14, Ferroviaritos (-1) 10, Golcito 8, Tricolor (-2) 7, Galguitos (-1) 3.

Cat. 2008: Donis 53, Valoy 47, Sarmiento y Güemes 46, Estrella Roja 33, Lawn Tennis 27, Golcito 25, Niños Unidos 24, Comercio 21, Tricolor (-2) 16, Estrella del Sur 7, Ferroviaritos (-1) 6, Galguitos (-1) 4.

Cat. 2009: Sarmiento 47, Donis (-1) 46, Lawn Tennis 45, Estrella Roja y Estrella del Sur (-1) 33, Güemes 29, Comercio 27, Valoy y Niños Unidos 26, Golcito 20, Tricolor (-2) y Ferroviaritos (-1) 7, Galguitos (-1) 0.

El Anual ingresara en un receso de dos semanas y la fecha 21 se jugara el domingo 28 de octubre, con estos cotejos: Donis vs. Niños Unidos, Ferroviaritos vs. Valoy, E. Roja vs. Golcito, Galguitos vs. Comercio, Güemes vs. E. del Sur, Tricolor vs. SLTC.