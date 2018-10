Fotos LO QUE VIENE. Leonardo Mainoldi comentó que el partido de mañana es clave para Quimsa de cara a los playoffs.

10/10/2018 -

El "Coco" Mainoldi disfrutó a pleno de la victoria ante Libertad, pero eligió poner en primer plano la iniciativa de la dirigencia de Quimsa de fomentar el básquet en el interior de la provincia. "Fue una experiencia linda. Ya habíamos estado la otra temporada, pero no habíamos tenido el contacto con la gente como pasó anoche en el partido con Libertad. La cancha estuvo con un buen número de aficionados y estoy muy contento por devolverle a la gente el apoyo que nos dieron. Espero que lo hayan disfrutado. Ojalá que en otro momento podamos volver a Las Termas. Ha estado muy bien armado todo. Hemos estado muy cómodos realmente", comentó el ala pívot santafesino en diálogo con EL LIBERAL. "Me parece muy buena la iniciativa de fomentar el básquet en el interior de la provincia. Cuando uno habla de Santiago del Estero, habla de Capital y Banda, con Quimsa y Olímpico, nada más. Pero es importante que se vuelva a reflotar en Las Termas donde antes había muchos clubes y hoy no hay tantos. Volver a fomentar el básquet en el interior es fundamental, como pasa en otras provincias. Es una muy buena iniciativa y ojalá que se siga haciendo", agregó el oriundo de Cañada de Gómez. Química de equipo Consultado acerca de si imaginaba que podían alcanzar una química de equipo tan rápidamente, opinó: "Uno trata de que se logre cuanto antes. También hay que ser realistas de que nos falta. Está claro que los últimos resultados se fueron dando, pero el equipo todavía tiene el techo alto. Hay muchas cosas por mejorar, para trabajar. De local, las cosas están saliendo bien. No arrancamos del todo bien en Córdoba, pudimos terminar esa gira con una victoria en Sunchales. También nos conocíamos con varios de los jugadores en otros equipos y realmente esperábamos encontrar la química. Estamos en buen camino, pero hay que seguir trabajando". Mainoldi puso especial hincapié en el aspecto defensivo. "El equipo ha mostrado pasajes muy buenos en ciertos momentos de cada partido. Y ahora lo que hay que tratar es aumentar esa cantidad de minutos y que haya más momentos de esos en cada partido. No es fácil tampoco, el rival también juega y te pone las cosas complicadas. El objetivo es seguir mejorando en defensa. Y en ataque, creo que tenemos un equipo con mucho gol en todas las posiciones. Primero hay que tener las soluciones atrás, poder defender para luego poder correr. Y cuando lo podemos hacer, se ve el equipo que queremos ser", explicó convencido. De cara al partido de mañana ante Instituto, declaró: "Está claro que nos quedó un poco el mal sabor en Córdoba. Instituto tiene un gran plantel. Y nosotros, más allá de pensar en la revancha, tenemos que seguir mejorando, pero sabiendo que Instituto es uno de los equipos que también se ha armado para estar arriba. Es un lindo desafío. Va a ser muy lindo para jugarlo y para que la gente lo disfrute". Por último, reveló que su cabeza también está puesta en la Sudamericana. "Es un partido muy importante el del jueves, pero también es verdad que uno mira de reojo lo que se viene la semana que viene, que es uno de los objetivos principales", concluyó.