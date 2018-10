"Gallardo me hizo un jugador más completo"

Fotos REALIDAD. El delantero Rafael Santos Borré disfruta de un gran presente en River, donde se ganó la titularidad.

12/10/2018 -

Rafael Santos Borré está viviendo un momento muy especial en River Plate. De ser tenido en cuenta como suplente por Marcelo Gallardo, hoy el colombiano se ganó un lugar entre los titulares del equipo y todo gracias a la confianza que le depositó el "Muñeco" para que sea "un jugador más completo".

"Marcelo quería que fuera un delantero completo, sabía que tenía buen pie y que le podía aportar mucho en la parte ofensiva por mis movimientos, pero por ahí entendía que me hacía falta más intensidad porque el fútbol argentino es muy físico, muy intenso y muy táctico. Es un entrenador que nos exige mucho y saca lo mejor de cada uno de nosotros, sobre todo porque nos transmite que siempre debemos tener una mentalidad ganadora para poder aprovechar nuestro talento. Me hizo un jugador más completo", comentó el delantero que atraviesa un gran presente en la escuadra millonaria.

Cuando hizo alusión a los cambios que experimentó a partir de los consejos de Gallardo, el atacante "cafetero" no dudó en afirmar que hoy aprovecha un poco más los espacios y que ejerce mayor presión en la salida del rival.

"También hablé mucho con Lucas (por Pratto): él sabe que yo tengo la capacidad de aprovechar los espacios y entonces me dice que trate de picar y que lo deje a él para aguantar la pelota o juntarse con los volantes".

Borré no dejó escapar la oportunidad de contar sobre el trabajo especial que hizo en las vacaciones de fin de año para mejorar en la parte física y en la definición.

"Le estoy muy agradecido a Jaime Pavón. Trabajé con él en mis vacaciones y me ayudó mucho en la parte física y a mejorar la definición, porque siempre hay detalles que uno no conoce y que puede corregir. Además, Jaime tuvo la oportunidad de trabajar con Jackson (Martínez) y (Mohamed) Salah en la Roma. Y hoy estoy viendo los resultados porque me ha dado tranquilidad y confianza a la hora de definir", expresó el colombiano.