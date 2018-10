Netflix emitirá la serie israelí que ganó en el Festival de Cannes

16/10/2018 -

"When Heroes Fly", la serie israelí rodada en Colombia y vencedora de la primera edición del festival "Canneseries", se emitirá a través de Netflix en todo el mundo, según anunció en Cannes la productora Keshet International. Con este acuerdo, que se cerró en el marco del mayor mercado global de formatos audiovisuales, el Mipcom, la creación israelí que ganó el premio a la mejor serie en la muestra el pasado mes de abril, tendrá una difusión global tras haberse emitido ya en la televisión de su país, en la cadena Keshet 12. En la edición inaugural de Canneseries también optaban al galardón la española "Félix", de Movistar+, la mexicana "Aquí en la tierra", creada por el actor Gael García Bernal, o la israelí "Miguel", rodada en Guatemala, entre una decena de producciones internacionales. Basada en la novela homónima de Amir Gutfreund, "When Heroes Fly" narra el viaje por la jungla colombiana de cuatro excombatientes israelíes que se encuentran después de once años para buscar a la expareja de uno de ellos, en un periplo en el que se verán obligados a enfrentar sus viejos traumas.