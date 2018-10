16/10/2018 -

La llamada grieta es un tema que también preocupa a "Peteco" Carabajal. Las divisiones surgidas en la Argentina, particularmente en el plano político, fueron analizadas por el cantautor santiagueño durante su visita a EL LIBERAL.

¿Grieta es la palabra adecuada para definir divisiones a las que hacías referencia?

Pienso que sí porque, de pronto, cuando surge una palabra, el pueblo, no sé sabe cómo, pero la pone justa. La grieta es una cosa natural para mí. De pronto, si yo estoy conversando con vos y te escucho a vos decir ‘estos negros de mierda’ ahí mismo se ha producido la grieta y se ha producido por lo que vos has dicho. Yo me quedo de este lado. Es así.