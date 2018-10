Fotos Latinoamérica, narcotráfico, el poder, capitalismo y el comunismo en la opinión de "Peteco"

16/10/2018 -

Sebastián Piñera en Chile y posiblemente Jair Bolsonaro en Brasil marcan un giro en la realidad política de Latinoamérica. ¿Cómo analizas esos cambios? Latinoamérica, desde hace mucho tiempo viene luchando, para alguna vez poder lograr algo de lo que le corresponde en su historia, alguna devolución de justicia, alguna cosa que reivindique el saqueo a la que ha sido sometida desde hace muchos años, desde hace quinientos años. Entonces, se está haciendo muy difícil porque hoy en día ante el fracaso del capitalismo, porque el capitalismo si bien es como que está en todo el mundo, tiende a ir para ese lado y todo el mundo está preso en ese sistema. El capitalismo es un fracaso porque produce muerte, produce desigualdad, produce hambre, produce miseria, produce guerras. Entonces, ante ese fracaso la humanidad pienso que está desorientada, completamente sin horizonte, sin camino y, por supuesto, el que domina hoy en el mundo es el poder, el poder económico, el poder de las armas y que hoy en día está ligado con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico engloba a todo ese tipo de distintos poderes y es la tendencia que hay en el mundo. En Europa lo tienen más resuelto. Cuando vas a Europa te das cuenta de que ellos no tienen problema de identidad. Ahora, por ejemplo, que he estado en Moscú, les preguntaba yo sobre cómo ha sido el momento cuando estaba, antes de los 90, el Muro. Hoy en día frente al Kremlin está un shopping impresionante. Está a cien metros. Cruzas la plaza Roja y hay un shopping con todas las marcas famosas de todo el mundo. O sea, el capitalismo ahí puesto frente al Kremlin. Ellos me decían que nunca, internamente, no notaban esa cosa que aquí nos hacían creer que, por ejemplo, en el comunismo se visten todos iguales. Eso ha sido, a lo mejor Cuba, en donde, hasta el día de hoy, aunque tengas plata, vos tienes para comprar lo que está establecido por una cuestión de solidaridad y no porque te prohíban. Entonces, aquí, la información es como que ha confundido todo y nadie sabe bien qué es el comunismo, pero es muy común hoy en día escuchar que puede peligrar si alguien te tilda de comunista. Te vas a Rusia y ni saben qué decirte y de que están hablando porque ‘aquí siempre hemos vivido bien y nunca nos hemos sentido presos de ningún gobierno ni nada de eso’.