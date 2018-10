Un mono recrea a la perfección la icónica escena de 'El Rey León'

Hoy 16:57 -

Un mono zimbabuense ha hecho a la perfección algo que muchos seres humanos han intentado hacer alguna vez con bebés o mascotas: recrear la clásica escena de la película de Disney 'El Rey León', en la que el mono Rafiki alza a Simba recién nacido para presentarlo al mundo. Claro que, en vez de un cachorro de león, el babuino en esta imagen optó por sostener a una cría suya.

La curiosa escena tuvo lugar en plena naturaleza en Zimbabue, y fue captada por la fotógrafa israelí Dafna Ben Nun durante su viaje al país africano para aprender más sobre la vida silvestre local.

"No podía creérmelo cuando vi a un babuino adulto sosteniendo a una cría, exactamente como a Simba en 'El Rey León'", expresó la fotógrafa, citada por Daily Mail. "Fue solo una fracción de segundo, pero fue fascinante verlo", confiesa.

