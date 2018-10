Flor de la V irá a Carlos Paz, pero no con Marcelo Polino

Fotos La conductora está organizando lo que será su temporada teatral del verano 2019.

23/10/2018 -

Como lo viene repitiendo hace varios años, Flor de la V estaría analizando nuevamente protagonizar una obra en Carlos Paz durante la temporada de verano 2019. Pero esta vez no lo hará con los productores de ShowMatch, ni con Marcelo Polino. "No puedo decir mucho sobre lo que voy a hacer, sólo puedo confirmar que no lo voy a hacer con DABOPE (productora de Chato Prada, Federico Hoppe y Ezequiel Corbo) y que esta convocatoria para trabajar con Marcelo Polino no existió", le señaló la conductora y comediante a Primiciasya.com. E insistió con que no hubo ninguna conversación con Polino. "Es mentira. Nada más lejano. No sé de dónde salió eso, pero yo estoy con otro proyecto teatral del cual no puedo contar nada".