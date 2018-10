El capítulo 23 del Anual de la Lifi saldrá a escena tras el receso

24/10/2018 - El Torneo Anual que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) volverá al ruedo este domingo 28 de octubre, tras dos semanas de receso. El primer parate se dio por la participación de equipos afiliados en un torneo nacional de Sunchales, mientras que el otro obedeció a la celebración del Día de la Madre. En esta ocasión, se disputará la vigésima tercera fecha de un certamen que ya está en su etapa de definiciones. El programa de partidos es el siguiente: Jorge Donis vs. Niños Unidos, Ferroviaritos vs. Luis Valoy, Estrella Roja vs. Golcito, Galguitos vs. Comercio, Güemes vs. Estrella del Sur y Tricolor vs. Santiago Lawn Tennis Club. En esta oportunidad, tendrá fecha libre Sarmiento.