Continúan los despidos en Credimas en todas sus sucursales

Hoy 13:02 -

Empleados de la tarjeta Credimas recibieron la triste noticia de que ya no tienen trabajo, ya que la firma comenzó a realizar despidos masivos de personal esta semana en varias de sus sucursales.

La empresa se encuentra próxima a declararse en quiebra; un rumor ya conocido en sus locales de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Al parecer la empresa no tendría intenciones de pagar la totalidad de la indemnización por los despidos; de acuerdo a lo expuesto por trabajadores de la tarjeta de en un par de oficinas de Tucumán.

Casi un centenar de los 300 empleados de la tarjeta nacida hace 31 años, ya recibió en forma verbal el aviso del despido.

Carlos Alberto Castaño, gerente general de Credimas, explicó que el banco con el que habitualmente realizaban el fideicomiso para fondearse, les negó la posibilidad de seguir adelante con ese tipo de transacciones.

Sobre el tema, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, confirmó que “en Santiago del Estero, sobre un total de alrededor de 60 empleados, 15 se quedaron sin trabajo. Nos informaron que la firma cerró la sucursal de La Banda, pero van a seguir trabajando normalmente en la ciudad capital con el resto del personal”.

“Mañana tenemos una audiencia en la Secretaría de Trabajo con la empresa, porque ellos no han hecho ninguna presentación ante organismos de contralor, ellos debían hacer el procedimiento preventivo de crisis y ver los números de por qué están despidiendo gente. Lo más grave no es solamente el tema despidos, sino que quieren pagar el 50% de indemnización %, que no corresponde, sino que deben abonarle el 100%”, cerró el sindicalista.