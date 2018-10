"La Voz Argentina" ya tiene un participante favorito del público

27/10/2018 -

Los jueces del reality de talentos que emite de lunes a jueves Telefé, y que llega a Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7, no terminaron aún de armar sus equipos para las batallas, pero el público ya tiene a su participante favorito. Se trata de Pablo Daniel Carrasco, quien se presentó en las primeras audiciones y arrasó. El video de su participación en "La Voz Argentina" ya cosechó 2 millones de visitas, en solo tres semanas.

Un accidente marcó a los 33 años, la vida de este expolicía, quien se jubiló por discapacidad a raíz de un accidente laboral. "Mi accidente fue hace 15 años aproximadamente. Era empleado de la Policía Federal Argentina y haciendo tareas de observación, era oscuro, cuatro y media de la mañana, un pastizal alto, me caí de espaldas en una alcantarilla", recordó antes de subirse al escenario adonde sorprendió con "Still loving you", de Scorpions.