El actor Ivo Cutzarida volvió a polemizar

27/10/2018 -

"La ideología de género es una ideología de premisas falsas porque se basa en que el sexo es una cosa cultural que se determina socialmente", dijo el actor Ivo Cutzarida durante una entrevista con la web de Radio Mitre.

Cutzarida se había llamado a silencio luego de levantar polvareda, hace unos años, con sus declaraciones sobre la inseguridad. Pero la mesura le duró poco.

"Y el sexo es algo que lo determina la biología desde hace millones y millones de años. Al sexo, la naturaleza lo determinó de una manera por una sencilla razón: para que se perpetúen las especies. El sexo tiene como misión la vida, la reproducción y que una especie dure en el tiempo a través de un espécimen del sexo masculino y otro del sexo femenino. No existen más sexos, existe el hermafrodita que es una anomalía de la naturaleza", agregó Cutzarida.

Y fue por más. "Una de las tantas cosas que pasa acá es que piensan que se puede cuestionar todo... Y no es así. No se puede, no se puede cuestionar que dos más dos es cuatro, que la tierra es redonda, que existen dos sexos. El hecho de que te cortes el pito y los testículos y te pongas un vestido no te hace una mujer, nunca vas a ser una mujer, y si naciste mujer nunca vas a hacer un hombre".

Además, dio su punto de vista sobre el lenguaje inclusivo. "Es una pelotudez que inventaron, una cosa totalmente totalitaria, lo que están haciendo es fachismo, quieren imponerle a la sociedad una manera de hablar".