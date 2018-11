Fotos Feroz granizada de 29 minutos provocó destrozos en Loreto

05/11/2018 -

LORETO, Loreto (C) Una tarde calurosa y un cielo con grandes nubarrones presagiaban el cambio de tiempo. Los comentarios referenciaban los pronósticos del clima que publicaba la página web de EL LI - BERAL en la que se anticipaban fuertes tormentas. Pero ni los augurios más pesimistas se aproximaban a lo que viviría esta histórica ciudad en la madrugada del domingo. Faltaban apenas pocos minutos para la medianoche y el cambio comenzó a expresarse con un fuerte viento que soplaba desde el sector sur. Las ráfagas fueron creciendo en intensidad hasta que se produjo un fuerte relámpago seguido de un ensordecedor trueno y luego parecía que el cielo se desplomaba. El ruido de las piedras golpeando sobre los techos de chapa y el rugir del viento generaron zozobra durante 29 minutos entre la sorprendida población. Las sirenas de la policía, bomberos y ambulancias desgarraban la noche. Algunos heridos leves fueron atendidos en el hospital loretano, que se encontraba con toda su sala de urgencias inundada. El informe preliminar de los rescatistas indicaba que la tormenta había provocado voladuras de cinco techos, innumerables postes del alumbrado público derribados, mas de cien árboles tumbados y una cantidad no informada de familias rodeadas por el agua. Una noche de terror "Fue muy feo. Yo estaba adentro, había cerrado las puertas y las ventanas porque se notaba que la tormenta iba a ser brava, y me puse a rezar con mi rosario. Tenía mucho miedo. Parecía que el viento se llevaría la casa y de pronto el techo se desprendió y salió haciendo un ruido tremendo. Comencé a recibir golpes de las piedras hasta que pude acomodarme en un rincón", narró a EL LI BERAL Rosa Bustamante de Coronel, de 84 años, con voz temblorosa y sosteniendo aún en sus manos el rosario que la acompañó durante los interminables minutos que duró la tormenta. El viento hizo volar 300 metros al norte el techo de la vivienda de Rosa. Familiares y vecinos de la anciana trataron de recuperar parte de los materiales, pero esa tarea se vio impedida por la destrucción que presentaban las chapas y la estructura. Situaciones similares se vivían en distintos puntos de la ciudad, donde la tempestad golpeó sin piedad las viviendas de la periferia: Lagunilla, el Barrio Oeste. En este último vive Ramona Almirón, (foto de tapa), quien relató: "Nuestro techo es de fibrocemento. Cuando comenzamos a sentir los ruidos de la piedra pensé que aguantaría como siempre, pero el ruido me dejaba casi ensordecida, hasta que un pedazo grande de hielo entró después de romper el techo. Lo que siguió fue lo peor: agua y viento entrando por todas partes, sin que podamos hacer nada. Todo se rompió o quedó mojado".