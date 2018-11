Luis Ventura habló de la intimidad de Marcelo Tinelli y dijo que el conductor de ShowMatch organiza fiestas bisexuales

05/11/2018 -

Luis Ventura no anda con vueltas cuando habla acerca de los famosos. El periodista de espectáculos, tanto en su programa "Secretos Verdaderos" (América TV) como en su libro, pone al descubierto lo que puede decirse el lado oscuro de las celebridades argentinas. También lo hace cuando es invitado a programas televisivos o radiales. Y fue, precisamente, en "Medios Raritos", que conduce Gastón Trezeguet por la emisora Radio LK (Buenos Aires), en donde habló en forma clara y contundente sobre Marcelo Tinelli, Nicolás Cabré y Diego Armando Maradona.

Al referirse al conductor de ShowMatch, lo hizo puntualizando acerca de la sexualidad de Marcelo Tinelli. Ventura adelantó que en su libro que publicará en los próximos meses, cuenta la verdadera razón por la que el conductor tuvo que ser internado recientemente. "Tiene que ver con su sexualidad. En el libro cuento cómo llegó a la clínica y cómo nace ese hecho". Después, habló de los rumores sobre las fiestas organizadas por el conductor en el Hotel Faena. "Pasen los jueves a la noche por el Faena y yo les digo cuál es el coche de Tinelli. Cuando son fiestas multitudinarias, siempre son bisexuales".

En tanto, sobre Maradona, resaltó: "No acepta al hijo porque es un adoquín. Quiero ver si tiene las pelotas que tiene que tener. Le cuesta reconocer un hijo porque es un bobo. Igual, no tengo nada personal con él".

A su vez, al opinar sobre Cabré remarcó: "Me cae como el or... Es como un perrito que sigue a las mujeres, les come la cabeza, las amedrenta y las deja taradas. Un ejemplo es Eugenia Tobal. Ella estuvo boba ¿por cuánto tiempo? Creo que pecó de crédula, se compró el versito que le hizo y le fue mal".