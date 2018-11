Es partidario de un rock argentino más federal

08/11/2018 -

¿Se puede en esta compleja historia de los inicios del rock argentino saber en qué año comenzó a cantarse en castellano y quién fue el primer artista o la primera banda en protagonizar este cambio y dejar de cantar en inglés? Ese es un concepto que está en constante revisión, por eso quizás no es tan importante decir "este fue el primero", sino ver como una visión inclusiva de la historia, y saber señalar dónde y cómo fueron los comienzos e incluyeron a tal cantidad de artistas. Durante mucho tiempo se dijo que el comienzo del rock argentino fueron con "Los Gatos Salvajes" en el año 1965; o "Rebelde" de Los Beatniks en el año 1966 de Moris y Pajarito Zaguri, o un hito un poco más popular que fue "La Balsa" en 1967. Todo eso es cierto, pero a mí, a esta altura del partido, me gusta decir que eso es el comienzo del rock nacional post Beatles, que son un antes y un después, pero eso no quiere decir que no haya habido rock and roll antes. Allí en Santiago voy a hablar de la existencia del rock argentino, pre "Cueva" y los tipos que ya venían haciendo rock and roll en esa época, de los cuales el más popular es Sandro. Pero también se dice que Johny Tedesco fue el primero que compuso un rock en castellano con "Rock del Tom Tom", pero ahora resulta que han descubierto rock anteriores a él. En fin, en otros temas, hablaremos del surgimiento del rock argentino a partir del grupo originario que se reunía en "La Cueva", donde estaban Litto Nebbia, Tanguito, Pajarito Zaguri, Miguel Abuelo, Pio Lernoud, ese núcleo que dio origen a una música muy extraordinaria en todos los sentidos de la palabra, y con mucho sentido poético-musical. ¿Crees que los orígenes del rock nacional documentados dejó de lado lo que ocurrió en otros puntos del país y se centró únicamente en Buenos Aires? Hay mucho trabajo por hacer en se sentido, y este tema creo que tiene una raíz más profunda que es difícil de modificar, que no es que se aplique sólo al rock, sino a todo lo que el centralismo cultural que ha ejercido Buenos Aires en la historia argentina en todos los sentidos. Son también los periodistas del interior los que tienen que ayudar a destruir ese desconocimiento y ampliar, para construir una historia verdaderamente federal del rock argentino. Es bastante lo que se hizo en muchos años, como el caso de un libro de rock de Mendoza, también en Jujuy, Rosario, por citarte algunos que conozco. Este es un país donde el rock argentino ha establecido una raíz, una manifestación popular de la música argentina, por eso es que cada provincia tiene su propia historia de rock. Hay que hacer un trabajo integrador.