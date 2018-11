Andrés Ponce: "Si te gusta hacer historieta tienes que leer cómics y libros"

Hoy 02:00 -

En el marco de la 9ª Feria Provincial del Libro, que se lleva a cabo en el Fórum – Centro de Convenciones, la historieta tiene un lugar preponderante y entre los artistas que visitan nuestra provincia se encuentra Andrés Ponce, profesional del dibujo de comics desde hace 14 años, que ha trabajado para editoriales de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

En EL LIBERAL, dialogamos con él:

- ¿Cómo empezó tu carrera?

- Yo tenía un trabajo, digamos “normal” pero yo ya venía dibujando y me quería meter más en el dibujo. En esa época, los foros eran más populares y me metí en uno donde un guionista norteamericano llamado Jay Faerber buscaba un dibujante. Él ya había trabajado para Marvel y DC, pero ahora estaba tratando de hacer un cómic de su autoría. Era una historieta corta, yo le mandé un mail, me dijo que le gustó y me preguntó si estaba interesado en hacer el trabajo. Poco después el dibujante original tuvo un problema y no pudo seguir, entonces él me ofreció reemplazarlo y lo hice. Y ahí empezó todo.

- ¿Y ahí dejaste todo?

- No. Mantuve los dos trabajos. Laburaba 6 horas por día en una biblioteca que me quedaba cerca de mi casa, así que tenía mucho tiempo para dibujar. Estuvo bueno porque no fue un trabajo estresante, eran menos páginas de lo usual y tenía horas para hacerlo. Estaba nervioso porque era mi primera vez, pero digamos que fue bueno empezar así.

- Entonces, ¿qué te llevó a dejar tu trabajo “normal”?

- Con éste guionista hice cuatro revistas, luego me ofreció hacer un desafío más grande, y estuvo bueno porque yo creé al personaje junto con él. Fueron 48 páginas. Con cada laburo que agarraba mejoraba y a él le gustaba más. Entonces me ofreció hacer una revista mensual y le dije que no, porque tenía mi otro trabajo, ya era una presión y no sabía si estaba preparado para afrontarla. Al final lo hicimos y después de eso, en el 97, renuncié en la biblioteca y me dije, “me dedico a esto”.

- En un mercado tan competitivo, ¿cómo te mantienes vigente?

- Los trabajos suceden. Hay tiempos en los que tienes que buscar, hacer contactos o pedirle a tus amigos dibujantes si tienen a alguien para que les escribas. A veces también surgen ayudando a otros dibujantes que tienen más trabajo que vos y necesitan una mano; lo que comúnmente se conoce como “asistente”. Vas haciendo contactos en el exterior, una persona le dice a otra de tu existencia y de boca en boca vas escalando posiciones hasta que en un momento dado, en un círculo pequeño, tu nombre está por ahí. Por ejemplo, me pasó que hice dos números de Las Tortugas Ninjas para la editorial Mirage, luego me llegó un mail de Inglaterra para hacer una revista para niños porque la gente de la editorial me había recomendado y con ellos estuve como 4 años. De ahí pasé a hacer historietas de Star Wars: The Clone Wars de la serie animada, porque la gente de Inglaterra eran de la misma editorial que publicaba ese cómic.

- ¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

- Acabo de terminar una miniserie para Dark Horse, basada en el último videojuego de Call of Duty, donde se enfrentan a unos zombis. Es una precuela del juego. El comic narra la vida de los personajes antes de que se encuentren en el juego, donde van a pelear contra una especie de nazis zombis.

- Por último, ¿algún consejo para los jóvenes que deseen trabajar en la industria?

- Lo primero es que lean comics. Si les gusta hacer historietas tiene que leer comics y libros. Una vez que lean muchos, el lenguaje de la narrativa se incorpora. Si bien existen muchas técnicas, hay reglas básicas que las absorbes con solo verlas. Si hoy vieras las historietas que hacía a los 13 o 14 las entiendes, los dibujos son horribles pero se entiende la historia. Con el tiempo el dibujo se puede mejorar.