Estevanez habló de Juan Darthés y Calu Rivero

10/11/2018 -

La denuncia de acoso de Calu Rivero hacia Juan Darthés sigue su curso, y aunque Quique Estevanez, el productor de la novela "Dulce amor", adonde se produjo aquella situación, había tratado de ser cauteloso, esta vez aseguró: "Para mí, lo que pasó entre Calu y Darthés es un hecho re común. Creo que se le dio más (atención) de lo que era. Puede haber ochocientas situaciones como esa. No digo que exageraran, pero creo que ha pasado muchas veces y no se le ha llevado el apunte".

Y agregó en el programa radial "Por si las moscas": "Como productor, ante mis ojos, no vi nada raro. Todo normal, natural. No tengo problema en declarar ante un Juez lo que vi, pero yo no vi nada. Nunca tuve pruebas. Soy padre, no digo que no le haya pasado, no los puedo juzgar".