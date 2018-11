La Municipalidad de la Capital le aplicó más de 2.500 multas a la empresa Ersa por infracciones

Fotos QUEJAS. Uno de los principales reclamos que decantaron en las multas contra Ersa es el mal estado de las unidades.

14/11/2018 -

La Dirección de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad de la Capital informó que aplicó a la empresa Ersa Urbano SA más de 2.500 multas por infracciones de distinta índole y envergadura.

Señaló que estas multas fueron aplicadas en "ejercicio de las atribuciones y deberes que le competen como autoridad de control", y apuntó que las mismas ya fueron "remitidas para intervención de Tribunal de Faltas Municipal".

Como se recordará, Ersa fue multada el pasado jueves a raíz de un paro sorpresivo de sus choferes, ante el incumplimiento de la empresa del pago del aumento del 5,7%. Además, en ese contexto, el gerente Hugo Peralta, señaló que si no hay aumentos en los subsidios o en el boleto actualmente en $10,35, la empresa "no tiene otra opción que irse" de la provincia. Esto fue catalogado como "una extorsión" por parte de la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (Adecse). Su titular, Javier Alexandro, manifestó a EL LIBERAL que estas multas ponen sobre la mesa una situación que ellos venían denunciando: la mala prestación del servicio de transporte público de pasajeros por parte de la empresa.

En el comunicado oficial donde se da a conocer la cantidad de multas que recibió Ersa, la municipalidad precisó que "éstas se fundan en la deficiente o insuficiente prestación del servicio (por ejemplo: mal estado de los colectivos, modificación de recorridos o frecuencias, violación a las leyes de tránsito que rigen en la ciudad, etc.) llegando hasta la suspensión sin justa causa de la prestación con manifiesto perjuicio para los usuarios y a la comunidad en general, debido a conflictos salariales con sus choferes, lo cual es un problema interno de la empresa totalmente ajeno al municipio".

Al respecto, desde la óptica de los consumidores, Alexandro señaló que "esta es una problemática de mucho tiempo, la gente se quejaba de mala atención y de los malos tratos de los choferes, sobre todo del estado de las unidades".

Incluso, mencionó, "hay denuncias en cuanto a pasajeros que fueron abandonados, porque los bajaban 30 cuadras antes de finalizar el recorrido".

En cuanto al pedido de más subsidios o aumento del boleto que realizó Ersa, Alexandro manifestó que "es una metodología extorsiva que funcionó en otras provincias". Ante ello, manifestó su apoyo "a la Municipalidad en la decisión que tome, de rescindir el contrato o cambiar la empresa, aquí lo que importa es el beneficio para los usuarios".

Agregó que "desde la municipalidad se vienen haciendo bien las cosas y éste es un tema que está para solucionar en algún momento",

El dirigente señaló que la empresa "comenzó con campaña extorsiva con los afiches en los colectivos donde piden un boleto $40 si no tienen subsidios. Esto en un momento de inflación, es totalmente nocivo para la paz social. Evidentemente, esperemos no llegue a buen puerto esta extorsión. Si bien no se actualizan los subsidios, pero con subsidios cualquiera es empresario", cuestionó.

Paros sorpresivos

También lamentó que el usuario sea cautivo cada vez que surja un conflicto entre UTA y la empresa Ersa y se produzca un paro sorpresivo. "La variable de ajuste es el usuario; también la municipalidad, apretándola para lograr que el subsidio que dejará de pagar la Nación, lo pague la municipalidad".

Además, Alexandro, sostuvo que Ersa incumple con los convenios y no obstante, "obtiene rentas extraordinarias. Habría que analizar la rentabilidad de estas empresas en estos años". Por otra parte, apuntó que en la prestataria del servicio de transporte público de pasajeros "amenazan con un boleto a $ 40 y en Buenos Aires está a $ 16. Pero hay que tener en cuenta que en Buenos Aires las empresas tienen más unidades, más choferes, mayor recorrido y el servicio casi las 24 horas, cuando aquí no se cumple el 30% de lo que se cumple en otras provincias", expuso.

Finalmente, dijo que ya es "tiempo de cambio de unidades, sin embargo lo vienen dilatando. Los consumidores estaremos atentos a lo que pasa, porque cada vez que hay un paro la variables el consumidor a quien coartan el derecho al trabajo porque por un paro tienen faltas injustificadas, tardanzas, y además está el derecho a transitar a través del transporte público".