Una mujer ataca a un empleado de McDonald's por una insólita razón

Hoy 16:28 -

Las cámaras de seguridad de una sucursal de McDonald's, de Santa Ana (Estados Unidos), captó el ataque de una mujer a un empleado por no tenían ketchups.

La agresora entró en la zona de personal para quejarse con el empleado. Cuando éste le dijo que no podía estar allí, la clienta empezó a empujarlo, golpearlo y asfixiarlo, mientras un otro empleado trataba de separarla.

Finalmente, un hombre, que al parecer no es un empleado del local, entró por la puerta trasera, se acercó a la agresora, la agarró y la condujo hacia la puerta.

Las cámaras de seguridad de una sucursal de McDonald's, de Santa Ana (Estados Unidos), captó el ataque de una mujer a un empleado por no tenían ketchups.



La agresora entró en la zona de personal para quejarse con el empleado. Cuando éste le dijo que no podía estar allí, la clienta empezó a empujarlo, golpearlo y asfixiarlo, mientras un otro empleado trataba de separarla.



Finalmente, un hombre, que al parecer no es un empleado del local, entró por la puerta trasera, se acercó a la agresora, la agarró y la condujo hacia la puerta.