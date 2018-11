Milagro: Una embarazada de ocho meses recibe un flechazo en su vientre y su bebé logra sobrevivir

Hoy 17:08 -

El bebé que gestaba Sana Muhammad, una embarazada de ocho meses, se encuentra enfermo de gravedad tras sobrevivir al flechazo de una ballesta que lanzó el exmarido de la victima el pasado 12 de noviembre en Londres (Inglaterra, Reino Unido), informa The Telegraph.

Ese proyectil atravesó a la gestante y pasó a pocos centímetros del nonato, que se encuentra hospitalizado después de que a su madre le practicaran una cesárea de emergencia antes de morir.

Devi Unmathallegadoo cambió su nombre y se convirtió al islam cuando se divorció de Ramanodge Unmathallegadoo y se casó con Imtiaz Muhammad hace alrededor de seis años.

Esa fémina tenía cinco hijos: tres de su primer enlace —de 18, 14 y 12 años— y otras dos criaturas que concibió con su segundo marido.

