Erik Lamela habló de la posibilidad de regresar al "Millonario" en el futuro

15/11/2018 -

Erika Lamela es un jugador que está muy identificado con la camiseta de River Plate. El hoy volante del Tottenham de Inglaterra nació futbolísticamente en el club de Núñez y siempre guarda un recuerdo muy especial.

Cuando fue entrevistado por un medio nacional, el zurdo mediocampista dejó abierta la posibilidad de regresar al "Millonario" para apostar nuevamente por un proyecto.

"Siempre digo que si hay un buen proyecto, las ganas de volver no faltan. Todavía soy joven, el tiempo va pasando y cada vez se acerca más el tiempo para que vuelva ¿por qué no? Si hay un buen proyecto y el club me quiere...", expresó Lamela que hoy se encuentra entrenando con la selección argentina de cara a los dos partidos amistosos con México por la fecha Fifa.

Para el partido de ida en la "Bombonera", "Coco" llegó antes al país para poder ver el partido en el aeropuerto y contó: "Me gustó, River hizo un buen partido . Creo que el primer tiempo Boca no tuvo muchas situaciones y convirtió los dos goles, pero River tuvo muchas ocasiones. Al final el empate no está mal".