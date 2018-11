Marcelo Gallardo: "Yo y los jugadores nos debemos a los hinchas"

Hoy 12:41 -

A días del desafío más importante de su carrera, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre la conformación del equipo, la suspensión que pesa sobre su persona y la posibilidad de ser campeón de América una vez más.

Las mejores frases de la charla:

"Ver el partido en otro lado fue horrible y no se lo deseo a nadie"

"No fue una expresión de felicidad, fue un desahogo"

"El equipo respondió de gran manera en una final compleja"

"Me sentí representado por el equipo"

"Fuimos a buscar el partido desde el primer momento. Eso me produjo un estado de satisfacción"

"Yo y los jugadores nos debemos a los hinchas. Fueron dos días de que la gente acompaño y sostuvo al equipo y es por eso que me pareció bien devolverles el saludo"

"Fue una expresión natural de compartir con nuestra gente"

"Me pareció injusto y exagerado el fallo de Conmebol que no me permitió ir a la cancha de Boca. No comparto que me privaran de la libertad de ir a un estadio de fútbol a acompañar al equipo. Eso fue muy angustiante".