Scocco trabajó con pelota y mañana será evaluado

"Nacho" mostró una evolución favorable y no tendría problemas en llegar a la revancha con Boca. Mora podría ser titular si el ex Newell’s no llega en óptimas condiciones al sábado 24.

Por El Liberal

Fotos TRABAJOS. Ignacio Scocco estaría disponible el sábado y todo indica que jugará de titular ante Boca en el Monumental. 18/11/2018 - El delantero de River Ignacio Scocco volvió ayer a tomar contacto con la pelota cuando resta una semana para la gran final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors en el estadio Monumental y este lunes podría tener el alta médica después de sufrir una contractura en el gemelo derecho.

El ex Newell’s dio buenas señales pese a que todavía pudo trabajar con normalidad desde que sufrió esa lesión en cancha de Quilmes el pasado domingo 3 de noviembre en un partido con Estudiantes de La Plata por la Superliga.

Después de sentir esa molestia, que forzó su salida del partido por precaución, el santafesino permaneció con dolor en la zona y el DT Marcelo Gallardo no lo incluyó ni siquiera en el banco de suplentes para la primera final de la Copa que terminó empatada 2 -2 en La Bombonera el último domingo.

El criterio de esa decisión fue tenerlo en plenitud para el desquite del sábado 24, pero los días sucesivos el jugador volvió a trabajar diferenciado y recién a partir del jueves pasado aumentó las cargas.

Al registrar una mejora, Scocco tomó ayer contacto con la pelota y mañana por la tarde será evaluado por los médicos para saber si está en condiciones de recibir el alta, confiaron a Télam fuentes del plantel ‘millonario’.

De ser así, Gallardo contará con la totalidad de sus jugadores para la decisiva revancha ante Boca, a excepción del colombiano Rafael Santos Borré, que se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

La salida del colombiano, que se ganó la titularidad en la Libertadores el 30 de agosto pasado en la revancha con Racing Club por octavos de final, es la única obligada que deberá hacer el entrenador.

Si bien las especulaciones señalan que Scocco llegará a la superfinal en buen estado, la incertidumbre que lo rodeó esta semana hizo crecer la posibilidad de que el uruguayo Rodrigo Mora se sume al equipo inicial.

Mora, de 31 años, fue titular en tres partidos de la fase inicial de la presente edición de la Libertadores y marcó un gol en el encuentro debut ante Flamengo de Brasil (2 -2) el 1 de marzo. Por la fase final, jugó sólo cuatro minutos en el desquite con Racing y 22 en la ida con Independiente en Avellaneda. Sus últimos goles (2) los consiguió ante San Martín de San Juan, por el torneo local, el 15 de septiembre.

De no convencerse con Scocco ni Mora, Gallardo evalúa jugar con un solo delantero y sumar volantes con llegada como ya hizo en tres partidos del año.