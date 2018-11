La sexy periodista que sufrió un tremendo tacle

Hoy 17:07 -

La periodista de ESPN en Estados Unidos, Laura Rutledge, publicó en su cuenta de Tiwtter el momento en el que fue tacleada por jugadores de Georgia y Massachusettsdurante el partido que disputaron correspondiente a la semana 12 de la NCAA. Además, El video también exhibe el momento en el que Rutledge es arrastrada por un perro en plena transmisión en vivo de la cadena estadounidense.

La reportera se lo tomó con humor al decir que se ganó una letra "L", que en Estados Unidos es sinónimo de "perdedora". La egresada de la Universidad de Florida agradeció dentro de la misma publicación a todas las personas que se preocuparon y la ayudaron en el incidente.

La publicación se volvió viral en las redes sociales, pues ya acumula casi nueve millones de reproducciones y rebasa los seis mil retuits.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH