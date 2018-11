Viralizan video de una feroz pelea de niñas a la salida de la escuela primaria

Fotos Todo ocurrió a la vera de la ruta 9.

Dos alumnas de una escuela primaria protagonizaron una violenta pelea que fue filmada por otra compañera y que ahora circula a través de las redes sociales y WhatsApp.

El hecho tuvo lugar al costado de la ruta, frente a la institución educativa y a pocos metros de la Subcomisaría de Villa Balnearia. Al parecer, las chicas salían del colegio, cuando una de ellas corrió e increpó a la otra.

"Vos conmigo, no te vengas a hacer la canchera. ¿Quieres pelear o qué? ¿Me tiras bardo a mí?, le grita ante la mirada de las demás. "Yo no tengo nada en contra tuyo. De la nada J.... me dijo que quería conmigo", le responde su rival antes de ser tomada primero del cuello y luego, del cabello.

"Él te tiene asco a vos", le repite la agresora mientras la joven víctima intenta defenderse y le pide a las demás chicas que llamen a su mamá. En ese transcurso, la persona que filma el video arenga a la agresora y pide que no se metan para que la menor golpeada se defienda sola.

Antes de soltarla, la agresora le desliza una amenaza: "Más vale que te quedes tranquilita, ¿no?".

Las violentas imágenes se viralizaron con rapidez y según trascendió, no hay denuncia al respecto.