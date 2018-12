Adrián Suar encontró el amor en una joven modelo

Fotos Adrián y Florencia ya no pueden esconderse de la prensa.

05/12/2018 -

"Ella tiene 20 años menos que él, hizo campañas para varias marcas de ropa y es traductora de inglés. El fin de semana pasado, viajaron juntos a Punta del Este". Así resumen distintos portales dedicados a la farándula el romance que habrían iniciado Adrián Suar y la modelo Florencia Alzieu desde agosto pasado.

"Él la vio en un evento y quedó deslumbrado. Se enteró de que era amiga de Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale y ellos se lo presentaron. Después de algunas salidas, la relación se volvió más formal hace unos meses", sumaron datos en la revista Pronto, adonde el productor televisivo y la joven son tapa esta semana.

Sin embargo, desde el entorno íntimo de Adrián aseguran que Florencia no es su novia. "No es la novia, Adrián está solo. Es divina pero no es la novia. Que salga con una chica no significa que esté de novio", reflejaron a Clarín, los íntimos de Suar.

Lo cierto es que los protagonistas de este incipiente romance ya se siguen en Instagram adonde se han regalado no pocos "likes".

Como se recordará, la primera pareja de Adrián fue precisamente la modelo y actriz, Araceli González (51), con quien estuvo casado durante cinco años y tuvo a su hijo, Tomás (20). Luego se separó, y recién el año pasado salieron los trapitos de disputas familiares al sol.

En tanto, la segunda pareja del "Chueco", de quien también se separó, fue la actriz Griselda Siciliani (40). La relación se prolongó entre el 2008 y 2016; y con ella también tuvo un hijo, en este caso una niña, Margarita.

A diferencia de su exrelación con Araceli, Suar mantiene un lazo excelente con la protagonista de "Morir de amor", quien más de una vez salió a aclarar que más allá de que estén separados, siguen siendo familia.