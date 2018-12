Fotos Echarri teme la reelección de Macri y Dupláa pide por Cristina

No es novedad escuchar al matrimonio de actores compuesto por Nancy Dupláa y Pablo Echarri hablar de política. Sin embargo, ambos se muestran cada vez más comprometidos, y no se callan ni aún en eventos festivos como el del final de la telenovela de Underground, o la celebración de Sagai. Mientras disfruta de los últimos días al aire de la exitosa telenovela "100 días para enamorarse", Nancy se mostró preocupada por la situación socioeconómica que atraviesa la Argentina y al ser consultada por Diarioshow sobre si cree que Cristina Kirchner se presentará como candidata en el 2019, la actriz señaló: "No lo sé. Tampoco creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que es la única que nos puede sacar de todo esto". Y en el "esto" al que hizo referencia la protagonista de la telenovela más vista de la Argentina también incluyó la situación de desempleo que vive la mayoría de sus colegas, sobre la que habló en el programa "Nosotros a la mañana", de El Trece. "Más de la mitad de los actores están desocupados. Sabemos que es una profesión difícil y con altibajos, pero desde la política se pueden cambiar muchas cosas que volvieron a estar rotas", aseguró. Por su parte, en el Encuentro Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes), Pablo Echarri admitió que desea que la "opción" que encabeza Mauricio Macri con su Gobierno "termine en 2019". Aunque para que eso suceda, el actor considera que debe surgir un "frente de unidad", que exceda incluso al peronismo. De lo contrario, aseguró: "Corremos mucho peligro de que Macri sea reelecto". "Hoy tendríamos que hablar más de conservadurismo o progresismo. Conozco muchos peronistas que están en las antípodas de mi pensamiento. Así que hablar de peronismo es simplificar las cosas y confundir al electorado", dijo Echarri. Al actor y productor televisivo también le consultaron sobre la posible vuelta de Cristina Kirchner. Al respecto, coincidió con su mujer. "No lo sé, pero falta correr mucha agua bajo el puente todavía. Y todo puede pasar". De todas las figuras famosas que acompañaron a la expresidenta Fernández de Kirchner, Dupláa y Echarri son de los pocos que nunca le soltaron la mano, ni aún en medio de investigaciones que la dejaron muy "pegada" a graves hechos de corrupción. El 12 de diciembre se emitirá el último capítulo de "100 días para enamorarse", y Nancy Dupláa prefiere tener la energía puesta ahí, luego de 125 episodios al aire. "No deja de ser un final convencional que en general es el que espera la gente, por decirlo de alguna manera. En el contenido hubo de todo. Parejas que se separaron con sus incomodidades, otras que se reencontraron, el amor siempre estuvo", adelantó Dupláa sobre el desenlace de la ficción.