Youtube dio a conocer cuáles fueron los videos más vistos en 2018

Como cada año, Youtube dio a conocer el ranking de los videos más populares en su plataforma, teniendo en cuenta tres aspectos: la cantidad de visitas, de veces compartidas y de "likes".

A nivel local y en música, se consagró Daddy Yankee, con tu tema Dura. Le siguen Nicky Jam x J. Balvin con X (EQUIS); Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna con la versión Remix de "Te bote"; Becky G y Natti Natasha con "Sin Pijama" y en el quinto puesto sorprende el éxito de Damas Gratis con Viru Kumbieron con "No te creas tan importante".

Luego, el reggaetón vuelve al ranking ubicando en 6º lugar a Bad Bunny con "Amorfoda"; seguido por Nena Maldición de Paulo Londra; octavo quedaron Reik, Ozuna y Wisin con "Me niego"; novenas Thalía y Natti Natasha con el hit "No me acuerdo" y cierra el ránking Ozuna junto a Romeo Santos con su tema "El Farsante".

En cuanto al contenido no musical, se destacó por segundo año consecutivo, "DosSogas", en esta oportunidad con su video "Que callen a los bobos".