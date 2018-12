Fotos Si viajas en moto, aprendé el lenguaje de señas de los moteros

Si piensas salir de vacaciones en tu moto, ya sea sólo o en grupo, es indispensable que aprendas el lenguaje de señas que usan los moteros para comunicarse entre ellos.

Durante un viaje en moto es común encontrarse con baches, obstáculos, viajeros impacientes y manchas de aceite, entre otras circunstancias. En automóvil esto simplemente es imperceptible, pero en una moto, esa pequeña mancha de aceite o un bache pueden convertirse en un gran susto o accidente.

Quizá muchos ya conocen el lenguaje de señas que se utiliza al rodar (viajar por la ruta), pero no está de más recordar o bien le servirá para aquel que por primera vez saldrá a la ruta.

Saludo en el camino

Es hacer una “V” con los dedos de la mano izquierda, extendiendo o levantando ligeramente el brazo (mejor conocida como Amor y Paz). Es el saludo motero por excelencia y de obligado cumplimiento si nos cruzamos en carretera con otra moto sea del tipo que sea, haciendo notar que somos parte de la hermandad motera y que esperemos que su viaje sea placentero y divertido.





Señal de aprobación

Puño cerrado y dedo pulgar hacia arriba, en clásica señal de aceptación. Podemos utilizarla para afirmar que todo está bien o aceptar una sugerencia de nuestro compañero o compañera, muy útil para comunicarnos con nuestra copiloto, si es que llevamos.





Saludo con bocina

Un par de toques cortos con la bocina normalmente se utiliza para saludar a los moteros que están parados solos o en grupo. Si somos nosotros quienes estamos en una parada técnica y nos saludan con la bocina, corresponde levantar la mano en señal de hermandad, te irás dando cuenta que los moteros se reconocen por su apoyo mutuo.

Motero en apuros

Una motocicleta en la banquina y con el casco en el suelo detrás de la moto es señal que tiene dificultades por lo que debemos parar inmediatamente, este hermano necesita ayuda y tenemos el deber de auxiliarlo, no importa que no seamos mecánicos. Con dar apoyo moral y hacerle saber que no está solo en el camino será suficiente.





Motero sin apuros

El casco estará colgado del manillar, en el asiento, o en cualquier lugar menos visible así que tranquilos que no pasa nada. Saludamos y seguimos nuestro camino.

Obstáculo

Sacar el pie del estribo del mismo lado en que se encuentre el obstáculo se utiliza para avisar al compañero que nos sigue de algún problema o circunstancia que pueda representar un peligro en la ruta ya sea arena, piedras, bache, aceite, agua o imperfecciones en el pavimento. Si el obstáculo se encuentra en ambos lados de la motocicleta como un, se utilizan los 2 pies para avisar a nuestro compañero de atrás.





Accidente

Un piloto en el sentido contrario que golpea el casco con el puño es para avisar que hay un accidente en la ruta (es el equivalente a los guiños con las luces altas de los autos), por lo que habrá que reducir la velocidad y extremar la precaución.

Parada

Cuando el brazo izquierdo está levantado con el puño cerrado, con esto avisamos al grupo que es necesario una parada total, por los motivos que sean.





Reducir velocidad

Brazo izquierdo extendido en horizontal, con la palma de la mano hacia abajo, y haciendo movimientos de arriba abajo con esta señal avisamos a los demás con los que viajamos que más adelante hay una circunstancia que hace necesario reducir drásticamente la velocidad.





Regresemos

Brazo levantado con el dedo índice señalando hacia arriba, y girando lentamente todo el brazo describiendo una circunferencia, con esta señal avisamos que hay que volver ya sea por un compañero, porque el camino está cerrado o cualquier otra circunstancia.

Tengo problemas

Brazo levantado totalmente extendido y con la mano abierta, esta señal se utiliza para avisar al grupo de una posible avería en la moto, o cualquier otra circunstancia que haga necesaria una parada, normalmente puede acompañarse de toques cortos y frecuentes de bocina.

Necesito combustible

Puño cerrado con el dedo pulgar hacia abajo señalando el depósito con pequeños movimientos.





Voy en reserva desde hace rato

Gestos con la mano a la altura del cuello, como cortándote la cabeza. Si hemos llegado a esta situación es que no hemos encontrado una estación de servicio en muchos kilómetros o se nos olvidó de cargar nafta. Lo mejor es reducir la velocidad de crucero entre 80 y 90 km/h y rezar para que haya una estación de servicio a escasa distancia.

Puedes pasarme

Con el brazo izquierdo y la mano extendida en vertical se hacen movimientos hacia delante y hacia atrás.

Formacion de a uno en uno

Brazo totalmente levantado y con el índice hacia arriba sin moverlo, este regularmente lo indica el líder del grupo cuando hay mucho tráfico y la idea es ir en una sola línea.

Formacion en Zig-Zag

Elevar el puño con los dedos índice y meñique levantados (como poniendo los cuernos). También lo marca el líder del camino para utilizar esta formación ya que es la más común para viajar en grupo.