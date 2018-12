"Papá Noel dame una nueva cara", el pedido de un niño quemado

Hoy 16:56 -

Bakhtiyer Sindrov, de 5 años, sobrevivió casi de milagro a un incendio en su casa cuando era apenas un bebé, pero lleva en la piel las terribles secuelas del fuego. Su cara quedó arrasada y por eso le pidió a Papá Noel un rostro nuevo.

"¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era chiquito. Perdí mi cara en el incendio y desde entonces tengo que esconderme de la gente porque se asustan de mí", escribió Bakhtiyer en su carta para la fundación Ya ryadom ("Yo estoy con vos") de Kazajistán.

"Me da miedo mirarme al espejo. No tengo una nariz, orejas ni pelo", elaboró el chico, que es de Uzbekistán pero viajó numerosas veces a la India para ser operado.

"Papá Noel dame una nueva cara, por favor. Nunca lloraré en mi vida si lo haces. Solo quiero ser como los otros chicos", expresó el pequeño en su carta viral.

Con el paso de los años los médicos pudieron modificar la cara de Bakhtiyer para darle una mejor calidad de vida, pero nada le devolvió las facciones que se llevó el fuego, informó el sitio The Sun.

"Mi mamá dice que no voy a ir al colegio. Siento dolor muy seguido pero no lloro. Mi mamá llora", contó.

