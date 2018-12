Juan Darthés debe presentarse a una audiencia con Calu Rivero

Hoy 09:39 -

Tras la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardin, Juan Darthés debe presentarse a una audiencia de conciliación con Calu Rivero, lo acusó por acoso sexual durante la grabación de la novela "Dulce Amor", que se emitió en 2012.

El actor y la actriz mantienen esta disputa desde ese entonces, e incluso Darthés le inició una demanda por "manchar su buen nombre y honor" y pidió la inhibición de los bienes de Rivero.

Se desconoce si Darthés tiene previsto presentarse a la audiencia, ya que por el momento no tiene abogado: Fernando Burlando aún no confirmó la decisión de tomar el caso hasta no reunirse personalmente con el acusado.