Fernanda Iglesias: "Pettinato se masturbó delante mío"

15/12/2018 -

En medio del debate que se había instalado en el ciclo "Hay que ver" (El Nueve) sobre los acosos y abusos, se sumó Fernanda Iglesias para opinar desde un móvil.

Ni bien la presentaron, José María Listorti le pidió que escuchara una nota que le habían hecho a Roberto Pettinato, quien se tomaba en broma las denuncias que recayeron sobre él por parte de Karina Mazzoco, Emilia Claudeville, Josefina Pouzo y hasta la propia Fernanda Iglesias, entre otras.

La periodista aclaró: "Yo no lo denuncié, sino que apoyé a las chicas que lo denunciaron. Ese era su modus operandi. Lo hizo conmigo, pero no me sentí afectada. Les creo a las mujeres que lo denunciaron y les pido que todos les crean".

"Encima se burla en sus respuestas. No le importa que las mujeres sufrieron por lo que hizo y ni siquiera les pide perdón. Me consta que Josefina (Pouzo) estaba muy afectada, porque en su momento lo hablé con ella", agregó.

Entonces, Iglesias reveló: "Voy a contar esto por primera vez. Yo entré a un camarín porque él me llamó para hablar. Porque encima es simpático y hasta una llega a admirarlo. Pero eso no quiere decir que pueda tocarte, besarte el cuello o decirte barbaridades. Una vez me pasó que él adentro de un camarín se masturbó adelante mío. A él le parecía algo normal. Entré para hablar y no se cómo explicarte bien porque él era muy de agarrarte".

"¿Cuál fue tu reacción?", consultaron los conductores. "Nada, me quedé paralizada. me reí nerviosamente sin saber qué hacer y creo que me fui. No recuerdo bien cómo terminó eso. Lo peor de todo es que no lo puteé, porque lo tenía bastante naturalizado".

"Recién ahora caigo de que eso no estaba bien. Por eso las apoyo a todas las chicas. Después de esto, se vivía como si nada hubiera pasado. Él era impune como en la nota que vieron recién", aseguró.