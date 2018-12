Con nuevas herramientas le permitirán a un bandeño emprendedor triplicar su capacidad de trabajo

Fotos DISEÑO E IMPRESIONES. Le entregaron dos impresoras láser, un teclado, cuatro envases de tintas y demás insumos.

15/12/2018 -

El Programa Municipal "Emprendiendo Sueños", impulsado por el intendente Pablo Mirolo, hizo posible la puesta en marcha de un nuevo proyecto productivo, generado por un vecino de La Banda en el marco de las políticas de apoyo a los emprendedores y la generación de empleo.

En esta oportunidad, el bandeño Mauro Sergio Coronel, de 28 años, es el emprendedor beneficiado, quien trabaja desde hace dos años en su casa. Coronel se dedica al diseño de invitaciones, souvenires, gigantografías y pósters, entre otros trabajos.

En la oportunidad, el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, junto con la subsecretaria del área, Valeria Chazarreta, hicieron entrega de dos impresoras láser, un teclado, cuatro envases de tintas y demás insumos que permitirán potenciar su producción y sumar personas a su trabajo.

En este sentido, Ramiro Barrera manifestó: "Desde el municipio queremos felicitar a Mauro por confiar en nosotros, ya que es clara la intención del intendente en promover la autogestión. Además, debemos tener en cuenta que nos encontramos en tiempos difíciles y cuando surgen estas iniciativas por parte de los vecinos, el intendente Mirolo constantemente busca estar a la par, acompañándolos en todo lo que quieran emprender".

A su turno, Chazarreta destacó: "El programa ‘Emprendiendo Sueños’ ha dado un impulso a los vecinos para que se independicen y tengan la posibilidad de dedicarse a un oficio. En el caso de Mauro, estas nuevas herramientas le permitirán potenciar su trabajo y poder brindar nuevas fuentes de trabajo. Las políticas públicas impulsadas por el intendente Pablo Mirolo en beneficio de los vecinos son muchas y es por eso que invitamos a los vecinos a que se lleguen por la comuna y presenten sus proyectos productivos, que desde nuestro lugar trabajamos con el objetivo de que se cumplan".

Por su parte, el beneficiario expresó: "Estoy muy contento por esta gran ayuda y principalmente quiero agradecer al intendente Pablo Mirolo porque esto me permitirá triplicar el trabajo y poder contratar a las personas con las que me comprometí a que me brinden su ayuda en la elaboración de los diseños, ya que al trabajar solo se me complica con respecto al tiempo para entregar cada pedido".