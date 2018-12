Realizan la inscripción para cargos docentes en el Nivel Superior

Fotos CITA. LAs inscripciones se ponen en marcha en el 6º Piso del Complejo "Juan Felipe Ibarra".

18/12/2018 -

El Consejo General de Educación a través de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Superior convoca a inscripción para cargos de: vicedirector (interino) del Iset Nº2; vicerrector (i) del ISFDC Nº2; vicedirector (i) del CEF Nº1; y subdirector de Sección (i) de la carrera de Educación Física del ISPP Nº1.

Asimismo realizan notificación de LOM Provisorio para los siguientes cargos: vicedirector de Primera (i) anexo Frías; rector (i) del ISFDC Nº1; y secretario (suplente) del ISFD Nº1.

Por otra parte notifican LOM Definitivo para el cargo de secretario (s), TM turno mañana de la Escuela Normal Superior "Dr. J. B. Gorostiaga".

Las inscripciones y las notificaciones se realizarán a partir de la primera publicación y por el término de 48 horas, en el horario de 8 a 12, en el 6º Piso del Complejo "Juan Felipe Ibarra".

Y la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Administración, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones, de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio del Consejo General de Educación, de Av. Belgrano (S) 1940. Ellos son: Gorostiaga, José M., As. Nº 49226/2018; Lobo, Mario Daniel, As. Nº 19678/2018; Comán, María E., As. Nº 28267/2018; Pereyra, Olga A., As. Nº 49901/2018; Rubio, Ariel., As. Nº 49701/2018; Rubio, Mario A., As. Nº 49537/2018; López, María E., As. Nº 19678/2018; Carabajal, Gloria, As. Nº 1372/2018; Comán Mattar, Mario A., As. Nº 25036 y 17747/2018; y presidente del Club Social y Deportivo Talleres de Simbolar, As. Nº 4579/2018.