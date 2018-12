Fotos Darthés acorralado: nadie quiere defenderlo y piensa exiliarse en Brasil

18/12/2018 -

Juan Darthés se encuentra entre la espada y la pared. Las denuncias realizadas en su contra por Thelma Fardín lo dejaron expuesto, y ahora ningún abogado quiere defenderlo. Se especula que el Estado podría ponerle uno. En tanto, tampoco se descartó que dada su delicada situación, se radique en Brasil, en donde nació y tiene familiares. Pero, además de las acusaciones de Thelma, la reprobación que tiene de distintos sectores de la sociedad argentina y las críticas de sus pares, ahora se sumó la revelación que hizo la cantante Adriana la "Gata" Varela. Confesó que fue pareja de Darthés cuando era joven y, si bien evitó entrar en detalles, aseguró que "la cosa terminó mal". La inesperada confesión surgió luego de que en el programa "Debo decir" Luis Novaresio le preguntara si alguna vez había cantado tango con el actor que la semana pasada fue denunciado por violar a Thelma Fardín en 2009, cuando ella tenía 16 años. En ese momento, Marta González, otra de las invitadas al programa, recordó que habían sido pareja y lo mencionó. "Sí, fui pareja, pero no vine a hablar de eso. Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años, pero terminó mal, definitivamente, y no lo vi más", destacó. "Es una historia que me pertenece también a mí, hay un vínculo 50/50 y por lo tanto no voy a tirar todo, es otro caso", aclaró Varela. No obstante, señaló que hoy en día, tras la serie de denuncias en su contra, "no ve a la misma persona. No quiere decir que no recuerde, recuerdo todo. Pero yo era muy joven, él era más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, no es la misma persona que yo conocí", explicó la cantante. "Aunque hay un patrón caracterológico... pero bueno", destacó. El conductor indagó si la relación había concluido por alguna situación de violencia. "No importa", fue la respuesta de Varela. Por otra parte, según Jorge Rial en "Intrusos", Darthés está empastillado debido al estrés que le provoca ser acusado de violación y abuso sexual infantil, y no puede hacerse de los servicios de un nuevo abogado. Burlando ya lo abandonó, pero su estudio sigue haciéndose cargo de la estrategia de la defensa hasta que consiga un nuevo defensor legal. Según Carlos Monti en "Pamela a la tarde" (América), el acusado quiere irse del país junto a su familia, debido a que su carrera murió al igual que su imagen pública. Sin embargo, también habló durante varias horas con tres abogados para ver si podía contratar a alguno de ellos. El primero con el que se contactó le pidió 300 mil dólares. El segundo fue muy crítico con la defensa pública que hizo Darthés en su entrevista con Mauro Viale, y declinó la oportunidad, mientras que el tercero directamente le dijo que no tomaría el caso. Monti deslizó que no sería muy alocado que Darthés termine con un defensor oficial, es decir, un abogado provisto por el Estado, ya que en el ambiente judicial, nadie quiere hacerse cargo de una defensa tan difícil. Esto sucedería si tanto él como su familia, no se van del país como lo tienen planeado. El destino elegido sería Brasil, país donde nació el actor.