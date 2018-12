Fotos El cocinero se defendió: "Jamás me comporté así"

20/12/2018 -

Tras enterarse de la grave acusación, Ariel Rodríguez Palacios le respondió a través de un mensaje que le envió a un productor de "Pamela a la Tarde", que conduce la santiagueña Pamela David, a través de la red social Twitter. "Estoy viendo. La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así", destacó Rodríguez Palacios. Luego, fue consultado sobre el motivo por el cual Geraldine se fue del ciclo y respondió: "El canal no le renovó el contrato, quizás se piensa que fue por mi culpa pero no fue así". Lo tildan de misógino Además de las denuncias realizadas por Geraldine Newmann, fue Amalia Granata quien también arremetió contra el famoso cocinero. Amalia Granata, en el programa Pamela a la tarde, aseguró haber sido testigo del maltrato que recibió Neumann y tildó de misógino al cocinero. Granata detalló: "Me comuniqué con una persona que trabajaba en ese momento y me dijo que este conductor es un hdp, y que todos son cómplices de lo mal que la pasaban las mujeres que trabajan ahí". Según expresó, el cocinero maltrataba a todo su equipo de mujeres: panelistas, vestuaristas o maquilladoras. "Era un acoso constante que se convertía en maltrato cuando las chicas lo frenaban. Todos en ese canal saben cuál es la situación, porque lo hace abiertamente", dijo.