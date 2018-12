El regreso de "Mi Pobre Angelito" a casi 30 años después de su estreno

Hoy 15:49 -

Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister, el niño travieso de "Mi pobre angelito", la exitosa película navideña de 1990, para un nuevo comercial de Google Assistant.

El comercial titulado "Home Alone Again", recrea algunas de las escenas más icónicas del film, y los detalles son increíblementes parecidos.

El video fue publicado también por el propio actor en sus redes sociales y rápidamente se convirtió en un furor, a punto tal de que en cuestión de horas ya tenía varios millones de reproducciones.

"¿Alguna vez imaginaron cómo sería Kevin McCallister como adulto? Yo tampoco. Pero en el caso de que seas curioso deberían ver esto", escribió el actor junto al video.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3