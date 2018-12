Organizan la Misa Santiagueña y la Navidad Sachera, para el 25

Fotos ANUNCIO. El padre Rolando Tenti y músicos impulsores de la Misa Santiagueña adelantaron detalles de la interpretación especial.

Como ya es una tradición, el martes 25, en la Catedral Basílica presentarán la Misa Santiagueña y la Navidad Sachera, a partir de las 20.30, en el marco de la celebración central que se realizará para festejar el Nacimiento de Jesús.

"Vamos a celebrar el nacimiento de Nuestro Salvador con una presencia particular de algunos folcloristas que interpretarán durante la celebración, la Misa Santiagueña. El gran misterio que celebramos, es al Dios que se ha hecho hombre, y qué mejor que celebrarlo con una Navidad bien nuestra, bien santiagueña, con la interpretación de esta misa especial. Finalizada la misa se realizará la interpretación de la Navidad Sachera, que también es ya una tradición. Invitamos al pueblo a honrar al Señor, con este espectáculo musical, que le pondrá un tono bien santiagueño a esta festividad tan grande como es el nacimiento de Jesús", indicó el padre Rolando Tenti.

"Originalmente fue hecha hace 30 años, y desde el punto de vista litúrgico, la Misa Santiagueña y la Navidad Sachera tienen las mismas características y condiciones que en sus orígenes. Y en cuanto a los intérpretes variarán un poco, con jóvenes artistas".

Por su parte, Juan Carlos Carabajal agregó: "Me asombra y me halaga a la vez, la permanencia de la obra, que se interpreta no solo en Santiago, sino también en varias provincias por diversos coros locales".

Finalmente, el Prof. Dady López adelantó que además de él, participarán Elvira Díaz, Teresita Pereyra, Omar Cardozo, Ariel Toloza, Martín López y Juan Manuel Repollés, en la interpretación de la misa. Y la Navidad Sachera estará a cargo del Coro Estable de la Provincia, y el grupo de folclore Mósoj Ñaupa, y grupos de iglesias.