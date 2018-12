Matías Kranevitter: "No se me pasó el tema de volver"

22/12/2018 -

El mediocampista Matías Kranevitter, campeón con River Plate de la Copa Libertadores 2015, negó que haya tenido algún contacto con el club de Núñez para regresar, aunque admitió que desea salir del Zenit ruso para buscar continuidad y tener nuevamente su chance en el seleccionado argentino.

"A River le tengo mucho amor y un cariño especial porque fue el club que me formó como persona y futbolista. Estoy de vacaciones y no se me pasó el tema de volver, mi idea es salir del Zenit porque no estoy jugando y mi cabeza está en poder volver a la Selección. Veremos qué pasa, todavía no hablé con mi representante, pero lo haré en estos días", expresó el tucumano por la señal de Fox Sports.

Kranevitter afirmó que River "es una vidriera importante para la Selección", sobre todo después de haber conquistado la Libertadores 2018 en la final contra Boca Juniors.

"Hablé con Marcelo (Gallardo) y Rodolfo (D’Onofrio), tengo buena relación con ellos, pero no hablamos nada del futuro", dijo.

El volante de 25 años ganó seis títulos en River y su destacada actuación en el equipo de Gallardo lo llevó a defender las camisetas de Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit.