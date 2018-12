Puntos a tener en cuenta para proteger a un niño

22/12/2018 -

Es difícil proteger a sus niños del abuso sexual de miembros de la familia o amigos íntimos, pero usted puede estar alerta ante muchas situaciones potencialmente peligrosas.

n Esté consciente de dónde está su niño y qué está haciendo: su atenta supervisión es su mejor protección contra el abuso sexual. Por supuesto, usted no puede estar con ellos todo el tiempo. Pida a otro adulto responsable que los cuide cuando usted mismo no pueda cuidarlos.

n Conozca a los amigos de sus hijos. Especialmente aquellos que son un poco mayores que su hijo o hija. Enseñe a sus niños a velar por su propia seguridad.

n Enséñeles a no aceptar dinero o favores de extraños. Adviértales que no acepten nunca pasear con alguien a quien no conocen. Dígales lo que pueden hacer si alguien se les acerca.

n Decirle a sus niños que busquen la ayuda de otro adulto o persona mayor inmediatamente cuando un adulto les hace sentir incómodos o los asusta. Explíqueles que es correcto llamar la atención, gritar y crear un escándalo en estas situaciones.

n Recordarles que muchos niños son víctimas de personas que ellos conocen.

n Decirles que ellos no tienen por qué estar de acuerdo con demandas para mantener contacto físico estrecho. Asegurarles que es totalmente correcto decir no aun a parientes cercanos y amigos.

n Anímelos a decirles a usted u otro adulto inmediatamente si cualquiera los toca o va hacia ellos en forma que parece extraña. Hablarles sin asustarlos.

n Si usted ha dado a sus niños con frecuencia reglas para su seguridad, tales como: ¿cómo atravesar una calle bulliciosa?, ¿qué hacer cuando ellos tienen un accidente y otras cosas por el estilo?, las precauciones relativas al abuso sexual se convierten en una parte natural de sus conversaciones sobre seguridad en general.

n Existen reglas apropiadas para cada edad del niño y ellas cambian a medida que el niño crece.

Estas medidas de prevención deben comenzar a edad temprana, ya que muchos casos de abuso sexual son con niños en edad preescolar. Los siguientes lineamientos le ayudarán a discutir temas de acuerdo con la edad de su hijo:

n Enseñe a su niño los nombres apropiados de las partes del cuerpo. Enseñe a su niño a decir ‘NO’ a cualquier oferta sexual.

n Dele respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo.

n Explíquele la seguridad lejos de casa y la diferencia entre un cariño bueno y un cariño malo.

n Aliente a su hijo a hablar acerca de experiencias que le hayan dado miedo.