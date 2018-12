Toda la magia de Emanuel y las imitaciones de Fátima

24/12/2018 -

El "Mago" Emanuel está orgulloso de continuar trabajando en Carlos Paz, una ciudad que lo vio nacer artísticamente, tanto con sus shows de magia solo como ahora lo hará formando parte de "Fátima es mágica", la comedia comandada por Fátima Florez. "Antes solía venir con mis espectáculo. Ahora, me invitaron a ser parte de la obra de Fátima Florez y me encantó la idea porque Fátima es una número uno. Me encantó la idea de formar parte de este proyecto en donde habrá mucha magia, mucha magia conmigo, magia con ella, la magia del espectáculo. Trajimos cosas increíbles. Estamos felices de desembarcar con esta megaproducción en Carlos Paz", remarcó el hijo de la actriz Dora Baret a EL LIBERAL. Estrenan este jueves 27, a las 22, en el teatro Holliday, en donde estarán de martes a domingo.