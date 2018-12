"Disfrutaba jugar contra Boca", dijo "Pity" Martínez

Fotos ÍCONO. Gonzalo Martínez se ganó el cariño del hincha millonario gracias a los goles claves que le convirtió a Boca.

27/12/2018 -

El mediocampista ofensivo Gonzalo "Pity" Martínez, flamante incorporación del Atlanta United de los Estados Unidos, destacó ayer cómo disfrutaba jugar los superclásicos ante Boca Juniors con la camiseta de River Plate. Además reveló por qué optó por continuar su carrera deportiva en la MLS.





"Los partidos contra Boca siempre los quería jugar. Disfrutaba jugar contra Boca. Traté siempre de hacer lo mejor porque eran partidos especiales. Por suerte, me salieron bien las cosas", expresó el mendocino por la señal de Fox Sports.





Y agregó: "Estoy feliz, disfrutando mucho. Viví momentos muy fuertes en River. Hubo equipos de Europa que preguntaron en su momento por mí, pero no prosperó. Veníamos hablando hace tiempo con el Atlanta y se pudo dar".





"El jugador quiere irse a Europa. Los equipos de afuera lamentablemente no confiaron o no me vieron preparados para esa Liga, pero estoy seguro que el día de mañana voy a ir. Confío en mis condiciones", sostuvo.





Sobre la actuación de River en el Mundial de Clubes y la derrota en semifinales contra el Al Ain, Martínez comentó: "Veníamos de ganar una final histórica y eso te lleva a un cansancio mental. Si llegábamos a la final, estábamos preparados para jugarle de igual a igual al Real Madrid".





Mensaje al hincha

Las despedidas nunca son fáciles de asimilar, y más cuando un jugador deja tanta huella en los corazones de los hinchas.

Así es el caso del "Pity" Martínez, quien en su cuenta de Instagram dedicó un posteo a corazón abierto y a puro agradecimiento.





"La mejor manera de terminar un ciclo lleno de triunfos y felicidad. Miles de gracias a los hinchas por el apoyo y la noche inolvidables que vivimos juntos, los voy a extrañar", fue la leyenda que posteó el mendocino.

La frase estuvo acompañada con una foto suya y de su hija Pilar en pleno campo de juego del Monumental, posando ambos en la gran fiesta del domingo pasado con la Copa Libertadores de América, recientemente obtenida.

Martínez jugará en el Atlanta United de la MLS a partir del 2019, equipo que pagará su cláusula de rescisión.

El mediocampista ofensivo ganó ocho títulos en River y convirtió 35 goles oficiales en los cuatro años que estuvo defendiendo la camiseta del "Millonario".