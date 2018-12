Luciano Castro y Sabrina Rojas, en escándalo virtual

27/12/2018 -

Sabrina Rojas y Luciano Castro quedaron en boca de todos raíz de unos mensajes relacionados con violencia de género que aparecieron en la cuenta de Instagram de la actriz, y la captura de una conversación que el actor habría mantenido por la misma red social con una mujer.

Al enterarse de los fuertes mensajes que aparecieron en sus Stories, Sabrina aclaró, dos horas después, que le habían hackeado su cuenta, igual que el actor quien, tras lo sucedido, decidió cerrar su interacción en Instagram.

"Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te ‘admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar", se pudo leer en las Stories de Sabrina Rojas, el miércoles por la madrugada.

Si bien el mal momento parecía haber quedado atrás para los actores, el tema siguió debatiéndose en los programas dedicados al espectáculo, en los que pusieron en duda la posibilidad del hackeo.

En Intrusos, por ejemplo, Daniel Ambrosino aseguró: "Hay gente que no cree en la versión del hackeo". Y Marcela Tauro se hizo cargo de estar dudando al respecto. "Es dudoso, chicos. ¿O a mí sola me pasa? Yo dudo. Yo dudo de todo. Quiero creerle y ojalá sea así porque sería un comportamiento más de una mujer que niega. Ojalá sea así y haya sido hackeada", dijo.

Y agregó, ante el comentario de Jorge Rial sobre la posibilidad de que haya sido un enojo momentáneo el que generó esa explosión virtual: "A mí me parece gravísimo. Y voy a dar las teorías: si lo hackearon es grave y si no lo hackearon también. Si ella se enojó por una discusión como vos decías, me parece terrible y que tenemos que mejorar un montón porque de alguna manera lo estaría amenazando. Lo que me hace dudar es que no salgan a aclarar. Si te acusan de algo grave, que es muy feo, decís ‘nada que ver, ayúdenme a averiguar el hackeo’. Es un tema delicado".

Ángel De Brito también se mostró sorprendido por el silencio de los actores, a quienes habría hablado personalmente para consultarles sobre lo sucedido.

Para aquietar esta ola de especulaciones, la propia Sabrina Rojas escribió en Instagram: "A todos los productores y periodistas que nos están llamando, les quiero decir que estoy de vacaciones en familia y me parece una estupidez y hasta injusto tener que invertir nuestro tiempo en hablar de alguien que nos hackeó (de hecho, creo que es lo que busca)", comenzó Sabrina Rojas su descargo en Instagram Stories.

"YO NO DENUNCIÉ A NADIE. Por eso no hay nada que aclarar... ¡Besos!", completó la actriz, tras el enorme revuelo mediático que provocaron los mensajes sin destinatario.

"Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono. No suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas’, explicó la actriz desde Mar del Plata, ciudad a la que fue a recibir la Navidad con Castro y sus hijos.