Brenda Asnicar: "En Patito Feo se dieron situaciones de abuso de poder"

28/12/2018 -

Fue Brenda Asnicar la primera en revelar que en Patito Feo, la exitosa ficción cuyo elenco estaba integrado en su mayoría por adolescentes, había ocurrido un caso de acoso sexual. Y lo sufrió ella misma. "Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, un compañero de elenco. Yo tenía 16 años; él, 37", supo contarle a Andy Kusnetzoff. Pero después vino la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía la misma edad de Asnicar, mientras que el actor tenía 45. "Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas", aseguró en un reportaje con la revista Para Ti, y aclaró que no fue Darthés el actor que la acosó. "Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder". "¿Hubo más de un mayor queriendo abusar de las adolescentes?’, le preguntó la periodista de la revista. "¿Te parece raro? -respondió Asnicar-. A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Salir a luchar por los derechos".