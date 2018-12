VIDEO | Se grabó aspirando cocaína sobre la tumba de Pablo Escobar

Hoy 20:58 -

En la ciudad de Itagüi un británico se grabó aspirando cocaína sobre la tumba del mítico narco Pablo Emilio Escobar Gaviria y desató un escándalo en todo Colombia. Una vez viralizadas las imágenes, las represalias no se hicieron esperar.

Te recomendamos: "El dólar subió su valor 6,3 millones de veces"

“Fue divertido en el momento pero ahora estoy avergonzado”, expresó Stephen Semmens, quien vivía en el país cafetero junto a su novio y dos hijos desde 2013.

“La gente me envía amenazas de muerte en Facebook. Dicen que si me encuentran me van a desollar. No puedo ver a mis hijos y eso duele”, agregó.

El individuo asegura que el video fue grabado por un ex sicario de Escobar que había conocido en un bar. Cuando se conocieron las imágenes se escondió durante un tiempo pero poco después fue detenido y expulsado del país.